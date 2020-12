Verlegung und Ausfall der Wochenmärkte

Der Mittwochs-Wochenmarkt in der Weingartener Innenstadt wird aufgrund des Feiertages „Heilige Drei Könige“ von Mittwoch, 6. Januar, auf Dienstag, 5. Januar, vorverlegt. Der Samstags-Wochenmarkt in der Unteren Breite entfällt am Samstag, 26. Dezember, aufgrund der Weihnachtsfeiertage und außerdem am Samstag, 2. Januar. Das teilt die Stadtverwaltung mit.