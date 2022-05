Verkehrsunfallflucht

Beim Abbiegen von der Lindenstraße auf die Hähnlehofstraße hat am Montag gegen 7 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen bevorrechtigten Radfahrer auf dem Radstreifen übersehen, wie einer Mitteilung der Polizei zu entnehmen ist. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Fahrrad. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Radfahrer und die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Rettungsdienst brachte den 29-jährigen Radler mit leichten Verletzungen zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Weingarten hat derweil ein Ermittlungsverfahren gegen den unbekannten Unfallverursacher eingeleitet und bittet Zeugen unter Telefon 0751 / 803 33 33 um Hinweise auf den flüchtigen Fahrer des silber/grauen Van.