Verkehrsunfall in der Wolfegger Straße deckt Corona-Verstoß auf

Drei beschädigte Fahrzeuge und Schaden in Höhe von rund 18 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.20 Uhr in der Wolfegger Straße ereignet hat.

Wie die Polizei mitteilt, bog ein 22-Jähriger mit seinem VW Golf nach links in die Wildeneggstraße ein und übersah dabei eine entgegenkommende 19-Jährige mit deren VW Up. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Golf gegen den Audi eines 33-Jährigen geschoben, der verkehrsbedingt stand. Personen wurden nicht verletzt. Ein Abschleppunternehmen musste den Golf des 22-Jährigen aufladen.

Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass sich im Wagen der 19-Jährigen drei Frauen aus verschiedenen Haushalten befanden. Sie werden nun wegen eines Verstoßes gegen die derzeit gültige Corona-Verordnung angezeigt und müssen mit einem Bußgeld rechnen.