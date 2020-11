Verkehrsunfall: Fußgänger wird in Weingarten schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 53-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 6.15 Uhr in der Bahnhofstraße in Weingarten erlitten. Laut Polizei hatte der Mann die Fahrbahn überquert und war schon fast auf der anderen Straßenseite, als er vom Peugeot einer 39-jährigen Frau erfasst wurde. Am Auto löste der Fußgängerschutz aus. Dennoch musste der 53-Jährige stationär in eine Klinik eingeliefert werden. Am Fahrzeug der 39-Jährigen entstand Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.