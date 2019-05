Verkehrsunfall: 62-jährige E-Bikerin verletzt sich leicht

Eine leicht Verletzte und ein nicht mehr fahrbereites E-Bike sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr an der Einmündung Scherzachstraße/Untere Gerbersteig in Weingarten ereignet hat. Ein 82-jähriger Autofahrer befuhr die Straße Untere Gerbersteig in Richtung Scherzachstraße und übersah beim Einfahren in die Scherzachstraße eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte E-Bikerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die 62-Jährige und verletzte sich leicht.