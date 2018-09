Verena Schoch turnt bei der Europameisterschaft

Team-Gym ist eine noch sehr junge Sportart aus Skandinavien, die dem Gerät- und Trampolinturnen ähnelt. Bisher gibt es ausschließlich europäische Vereine, die Team-Gym anbieten. 2005 hat die europäische Turnunion diese Disziplin in die offiziellen Wettkampfdisziplinen des Turnsports aufgenommen. Alle zwei Jahre finden Europameisterschaften statt.

Vom 17. bis 21. Oktober ist die EM im portugiesischen Odivelas. Verena Schoch vom TV Weingarten startet dann für das gemischte deutsche Juniorenteam. Schoch gehört seit Oktober 2016 der Kunstturnabteilung des TV Weingarten an. Zuvor war sie lange Jahre Kunstturnerin am Olympiastützpunkt Dornbirn und hat den Landeskader Vorarlberg bei nationalen Wettkämpfen unterstützt. 2013 wurde sie als sogenannter „Piefke“ – wie Deutsche in Österreich teils genannt werden – sogar Vize-Staatsmeisterin. Mit ihrer damaligen Mannschaft erturnte sich Schoch jedes Jahr bei den Staatsmeisterschaften Topergebnisse.

Regelmäßige Showauftritte

Nach dem Weggang ihrer langjährigen Trainerin Bianca Franzoi am Olympiastützpunkt wollte Verena Schoch laut Mitteilung des TVW dem Kunstturnen eigentlich den Rücken kehren. Im Turnverein Weingarten fand sie jedoch eine neue Trainingsstätte und unterstützt seitdem die dortigen Kunstturnerinnen bei ihren Wettkämpfen und nimmt auch regelmäßig an Showauftritten teil.

Im April 2017 kam dann eine Anfrage der TS Hohenems, ob Schoch die österreichische Mannschaft bei den Staatsmeisterschaften im Team-Gym 2017 unterstützen möchte. Seitdem trainiert Schoch zweimal pro Woche Team-Gym in Hohenems. Nach einer Teilnahme an einem gemeinsamen Trainingslager wurde Verena Schoch nun ins deutsche Team berufen und darf bei den Europameisterschaften in Portugal starten.