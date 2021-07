Verein Aufwind feiert Jubiläum

Der gemeinnützige Verein Aufwind aus Wangen unterstützt den Aufbau und die Existenz von selbstorganisierten Hausgemeinschaften für ältere Menschen. In Weingarten besteht seit fünf Jahren ein Aufwind-Haus. Zum Jubiläum öffnet das Haus an einem Info-Nachmittag am Samstag, 7. August, von 14 bis 17 Uhr seine Türen für interessierte Besucher.

Jede Bewohnerin und jeder Bewohner einer solchen Hausgemeinschaft lebt laut Pressemitteilung des Vereins zwar in einer eigenen Wohnung, der Haupttreffpunkt ist jedoch der Gemeinschaftsraum. Das Zusammenleben in einer Gemeinschaft erfordere die Bereitschaft zur Toleranz, Empathie und gegenseitiger Hilfestellung im Alltag, heißt es in der Mitteilung. Am Info-Nachmittag berichten Bewohner des Hauses über ihre Erfahrungen mit ihrer „Wahlfamilie“, beantworten Fragen und geben Wissenswertes weiter.

Wer sich das Wohnprojekt in der Prestelstraße 6 einmal anschauen möchte, muss sich per E-Mail an heckner15@web.de oder telefonich unter der 0751/99439864 anmelden. Es gelten die bekannten Corona-Regeln.