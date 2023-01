Vereidigung von 132 Junglehrer*innen am Seminar Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag, 9. Januar 2023, hat mit dem Referendariat an Beruflichen Schulen und Gymnasien für 132 Junglehrer*innen ein neuer beruflicher Abschnitt begonnen. Nach dem Lehramtsstudium an den Hochschulen erhalten die neuen Referendar*innen nun in der zweiten Phase der Lehrkräftebildung die unterrichtspraktische Ausbildung in Weingarten. Die klassischen Ausbildungsinhalte der Fachdidaktiken sowie in Pädagogik und Schulrecht werden ergänzt durch ein breites Angebot, das auf die im steten Wandel begriffenen Herausforderungen des Unterrichtsalltag vorbereiten soll: Medienbildung, Inklusion, sprachsensibler Fachunterricht, immersives Lernen, Demokratiebildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, et cetera.

Axel Goy, Leiter der gymnasialen Abteilung, führt erläuternd an: „Es ist unser Anspruch, die im Bildungsplan verankerten Leitperspektiven, wie zum Beispiel Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt, konkret und erfahrbar umzusetzen und so einen auch gesellschaftlich relevanten Beitrag zu leisten.“ Jan Wischmann, der Leiter der beruflichen Abteilung, ergänzt: „Neben dieser umfassenden, ganzheitlich ausgerichteten Ausbildung ist uns insbesondere unser neues Erasmus-Plus-Programm wichtig, über das die Referendar*innen die Gelegenheit erhalten, in einem einwöchigen Irland-Projekt vor Ort mannigfache kulturelle und interkulturelle Erfahrungen zu sammeln und so ihren interkulturellen Horizont zu erweitern.“