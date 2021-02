Vereidigung und Gelöbnis von 150 Lehramtsanwärter

Üblicherweise ist der erste Tag am Seminar für alle ein ausgesprochener feierlicher Start: ganz großer Bahnhof mit über 150 erwartungsvollen Lehramtsanwärter, Ehrengästen und deren Redebeiträgen, Schulchören und Klaviermusik am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Weingarten (GWHRS).

Dieses Jahr aber musste laut Pressemitteilung wegen Corona alles anders sein. Kleine Gruppen mit maximal 15 angehenden Lehrerinnen und Lehrern uns eine nüchterne Konzentration auf den essentiellen Akt der Vereidigung und des Gelöbnisses mit anschließender Unterschrift. Somit eine puristische Veranstaltung, die für jede Gruppe lediglich eine halbe Stunde vorsah.

Die Lehrbeauftragten für Pädagogik bemühten sich, dem – notwendig in Präsenz zu erfolgenden – Vereidigungs- und Gelöbnisakt eine persönliche Note zu geben. Einige hilfreiche Informationen zum Dienstanfang standen bereit wie auch ein bunt gestalteter Segensgruß in Kooperation mit dem sowohl evangelischen als auch katholischen Schuldekanat. Dieser wurde von vielen der neuen Kollegen dankbar aufgenommen.

Vereidigung und Gelöbnis fanden in den Räumlichkeiten der Pädagogischen Hochschule in Weingarten statt. Der Kurs 2021 könne mit Fug und Recht behaupten: Diese Vereidigung sei „einmalig“ gewesen. Möge es bei dieser Einmaligkeit bleiben und für den Kurs 2022 wieder „den ganz großen Bahnhof“ geben, heißt es in der Pressemitteilung