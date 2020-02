Verdacht der Bedrohung: Schreckschusspistole beschlagnahmt

Weil er anscheinend einen Streit mit einem Bekannten mit einer Schrecksschusspistole klären wollte, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Bedrohung gegen einen 44 Jahre alten Mann aus Weingarten. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, hatte sich der Mann am Samstag gegen 17 Uhr zu einem in Weingarten lebenden Bekannten aufgemacht und dabei eine Schreckschusspistole mitgenommen. Der Beschuldigte konnte kurze Zeit später von der Polizei vor der eigenen Wohnung angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei wurde die Schreckschusswaffe bei dem Mann aufgefunden und beschlagnahmt. Nachdem der Beschuldigte einen psychisch kranken Eindruck machte, wurde er einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt, wo er letztlich aufgenommen wurde.