Veranstaltung „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ in Weingarten stösst auf großes Interesse

Wie kann die Integration von Flüchtlingen in Betrieben gelingen und was sollten Unternehmen dabei beachten? Bei einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) und des Netzwerks „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ erfuhren die zahlreichen Wirtschaftsvertreter aus erster Hand, welche Chancen sich für Unternehmen und welche Perspektiven sich für Flüchtlinge durch eine erfolgreiche Arbeitsintegration eröffnen können. Das Thema habe viele Facetten und beschäftige die Unternehmen rechtlich, pragmatisch und menschlich, gab IHK-Hauptgeschäftsführer Professor Dr. Peter Jany in seiner Begrüßung zu bedenken.

2042 Unternehmen seien bereits Partner im Netzwerk „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“, berichtete Netzwerk-Mitarbeiter Constantin Bräunig. Kleine und mittlere Unternehmen machten mit 71 Prozent den größten Anteil aus. Bräunig informierte auch über aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen für die Be-schäftigung von Flüchtlingen und gab einen kurzen Einblick in das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das zusammen mit dem Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung zum 1. Januar 2020 in Kraft treten soll.

Vier regionale Unternehmer berichteten anschließend unter der Moderation von Netzwerk-Projektreferentin Caroline Strobel aus der Praxis. Nuran Gündogdu, Geschäfts-führerin JET-Tankstellen Ravensburg und Aulendorf, beschäftigt syrische Mitarbeiter. Sie habe sehr positive Erfahrungen gemacht und durch ihr Engagement auch viel für sich selbst gewonnen, sagte sie. Der Impuls, Geflüchteten eine Ausbildungs- oder Arbeitsmöglichkeit zu bieten, sei aus ihrem Wunsch entstanden, „diesen Menschen zu helfen“. Sie habe dabei erkannt, wie wichtig ein verlässlicher Rahmen für eine erfolgreiche Integration sei. Man müsse zudem akzeptieren können, dass nicht immer alles vollkommen sei. „Die Jugendlichen sollen Spaß an der Arbeit haben und positive Perspektiven erhalten“, betonte sie. Dafür müssten sie aufgeschlossen sein und zu dem Unternehmen passen. Angesichts des Fachkräftemangels sei die Beschäftigung von Fachkräften aus dem Ausland und Flüchtlingen ein wichtiger Faktor, sagte Markus Winter, Geschäftsführer und Gesellschafter der IDS Holding GmbH. Wichtig sei dabei, das Firmenumfeld im Blick zu behalten und auf Gleichbehandlung zu achten, gab Winter zu bedenken. „Sie dürfen nicht Fehler bei dem einen durchgehen lassen und bei anderen nicht“, berichtete er von eigenen Erfahrungen. Kulturelle Hürden müssten auf beiden Seiten überwunden werden. Integration im Unternehmen könne nur dann gelingen, wenn in der Konsequenz letztendlich alle gleich behandelt würden.

Positives aus der Beschäftigung von Flüchtlingen berichtete auch Sandra Niedlich, Ausbildungsbeauftragte der Fairhandelsgenossenschaft dwp eG. Vor allem Praktika und Einstiegs- oder Teilqualifikationen seien bestens geeignet, sich gegenseitig kennenzulernen. „Wir schauen uns die Bewerber gut an, ob sie zu unserem kleinen Unterneh-men passen“, so Sandra Niedlich.

In einer größeren Firma sei die Integration von geflüchteten Mitarbeitern vielleicht einfacher, aber auch hier sei persönliches Engage-ment unerlässlich, sagte Jürgen Herter, Ausbildungsleiter bei der Trumpf Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG. Die geflüchteten Jugendlichen hätten viel zu verkraften. Nicht zuletzt bereiteten ihnen deutsche Fachbegriffe auch nach dem Besuch von Deutschkursen oft noch Probleme – vor allem in den Prüfungen. Ein enger Austausch und eine gute Zusammenarbeit der Betriebe mit den Beruflichen Schulen seien daher unerlässlich, so seine Erfahrungen. Diese Einschätzung teilten auch die ande-ren Unternehmensvertreter. Gute Sprachkenntnisse, betonten alle, seien für eine reibungslose Kommunikation und eine erfolgreiche Integration am Arbeitsplatz wichtige Voraussetzung.

Wertvolle und professionelle Unterstützung für Betriebe, die Geflüchtete beschäftigen, gebe es vor allem seitens der IHK und seitens der Ausländerbehör-de, lobten die Unternehmer. Dringend vonnöten sei aber eine Bleibeperspektive für Auszubildende und für Flüchtlinge in Arbeit. Hier sei die Politik gefordert, stimmige und verlässliche gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen und für Rechtssicherheit zu sorgen.