Der nächste VdK-Treff findet am Mittwoch, 1. März, um 15 Uhr im Best Western Hotel (Bistro) in der Abt-Hyller-Straße in Weingarten statt. Referent Michael Schairer, Leiter des AOK-Kundencenters in Weingarten, spricht über das neue Pflegestärkungsgesetz II ab 2017.