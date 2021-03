VdF-Preise für hervorragende Arbeiten verliehen

An der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten haben im vergangenen Semester 62 Studierende der Lehramtsstudiengänge ihr Studium im neuen Mastersystem und 65 Studierende nach der alten Staatsexamensordnung erfolgreich abgeschlossen.

Wie die PH weiter mitteilt, schlossen dabei 36 Studierende mit dem Master für das Lehramt an Grundschulen ab, 25 Studierende mit dem Master für die Sekundarstufe I und eine Studierende mit einem Erweiterungsstudium. Das Erste Staatsexamen für das Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen haben 41 Studierende im Hauptstudium und 2 Studierende im Erweiterungsstudium bestanden; 22 Studierende beendeten erfolgreich das Lehramt an Grundschulen, 2 davon im Erweiterungsstudium. Die Vereinigung der Freunde der PH Weingarten (VdF) vergibt jedes Jahr Preise für überdurchschnittliche und herausragende wissenschaftliche Hausarbeiten oder für ein besonderes studentisches Engagement. In diesem Jahr wurden laut des Schreibens Rebecca Henzen aus dem Studiengang Elementarbildung, Dominique Michels und Alexandra Käßl aus dem Studiengang Bewegung und Ernährung, Raphaela Ehmann aus dem Fach Politikwissenschaft und Aline Steger aus dem Studiengang Deutsch als Fremdsprache und Interkulturelle Bildung für ihre hervorragenden wissenschaftlichen Arbeiten ausgezeichnet. Aufgrund der Corona-Situation konnte eine feierliche Verabschiedung mit der Preisverleihung nicht stattfinden.