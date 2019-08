Vandalen wüten in mittelalterlichem Friedhof

Nachdem bei Bauarbeiten auf dem Kirchplatz vor der Basilika St. Martin in Weingarten Reste eines mittelalterlichen Friedhofs entdeckt wurden, finden dort nun archäologische Ausgrabungen statt. Laut Polizeimeldung sind in der Nacht zu Donnerstag Unbekannte in die mit Bauzäunen gesicherte Baustelle eingedrungen und haben dort Handwerkszeug, Zubehör und archäologische Funde beschädigt.

Die Polizei bittet Personen, die zu dieser Tat oder den Tatverdächtigen Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666, zu melden.