Mit einem Spray haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Scheiben der Geschwindigkeitsmessanlagen in der Ravensburger und der Waldseer Straße in Weingarten besprüht. Die Anlagen sind dadurch in ihrer Funktion beeinträchtigt, der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, teilt die Polizei mit.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 803 66 66 entgegen.