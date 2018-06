Vandale zerkratzt mutwillig drei Autos

Rund 3000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Täter verursacht, der zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, insgesamt drei Autos in der Boschstraße zerkratzt hat. Das berichtet die Polizei. An einem Hyundai ix35 zerkratzte er demnach den Kotflügel rechts, an einem Suzuki Swift die rechte Tür und an einem BMW X5 die Beifahrertür.

Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, anzurufen.