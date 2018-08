Uta und Klaus Schwarz tanzen sich eine Klasse höher

Uta und Klaus Schwarz, die für den Tanzsportclub Welfen Weingarten starten, sind beim Tanzturnier der Senioren III (ab 55 Jahren) in die zweithöchste Leistungsklasse A der Amateure des Tanzsports aufgestiegen.

Nach 13 Platzierungen auf dem Podium hatten sie die geforderten 200 Punkte erreicht. Vor zehn Jahren begannen die beiden mit dem Standardtanzen beim TSC Welfen in einer Hobbygruppe, fanden Spaß am Breitensport und entschlossen sich 2013, in den Turniersport zu gehen. „Das Tanzen im Verein motiviert uns, insbesondere durch die guten Trainer und die Paare, die bereits in der A- und S-Klasse tanzen und uns mit Tipps vorwärts bringen“, sagte Uta und Klaus Schwarz.