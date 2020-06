User haben kein Verständnis für Kostenexplosion des Feuerwehrgerätehauses

Mit Wut und Unverständnis haben SZ-Leser auf die abermalige Kostensteigerung des neuen Feuerwehrgerätehaus in Weingarten reagiert. So wurde die Entscheidung der Stadträte, dass der Anbau nun für mindestens 8,7 Millionen Euro – vorausgesetzt, dass 500.000 Euro an der Fassade gespart werden können – gebaut wird, auf „Schwaebische.de“ intensiv diskutiert.

Dabei waren sich fast alle Kommentatoren einig: Die Explosion der Kosten – anfänglich waren 4,1 Millionen Euro angesetzt – ist eigentlich untragbar.

Wenn sich aber jeder der Räte berufen fühlt, sich sein persönlichen Stuttgart 21 und BER hinzustellen, dann wird das nicht funktionieren

„Wenn sich aber jeder der Räte berufen fühlt, sich sein persönlichen Stuttgart 21 und BER hinzustellen, dann wird das nicht funktionieren“, schreibt Sascha J. „Allerdings wird Ihr Name dann auch unverrückbar mit diesem Versagen in die Geschichte der Stadt eingehen.“

Da sei es doch besser, Fehler einzugestehen und komplett neu anzufangen, führt er weiter aus und empfiehlt eine gemeinsame Berufsfeuerwehr zusammen mit Ravensburg und einem Rettungszentrum zwischen den beiden Städten.

Neubau auf der grünen Wiese?

„Jede andere Stadt baut die Feuerwehrhäuser außerhalb der Stadt auf der grünen Wiese und nicht in bester Innenstadtlage. Wenn man natürlich Grundstücke an chinesische Pressenhersteller verkauft - ein Geschäftszweig der Zukunft hat, siehe Schulerareal - dann fehlt natürlich die entsprechende Fläche“, meint derweil Edelgard B.

Dem halten anderer User entgegen, dass die Feuerwehr dann zu lange zu manchen Einsatzorten brauchen würden oder aber, dass ein kompletter Neubau – das Feuerwehrgerätehaus soll an das bestehende Gebäude angeschlossen werden – noch viel teurer wäre.

Etwas Verständnis für die Räte zeigt Irmtrud H. beziehungsweise sie sieht die Verantwortung bei der Verwaltung: „Es ist bei öffentlichen Bauten gang und gäbe dass die so hingerechnet werden, dass der Gemeinderat zustimmt. Bei der Ausschreibung gibt man dann günstig ein, wohlweislich zu wissen, dass man mehr braucht, das dann aber über Nachträge hereinholen kann. Die werden dann auch anerkannt, denn man hat ja schon angefangen.“

Regressforderungen werden laut

Rainer K. fordert dagegen, dass man die Verantwortlichen rechtlich belangt: „Baunebenkosten und Baupreisentwicklung nicht eingepreist. Wie wäre es mit Regressforderungen gegen verantwortliche Planer beziehungsweise Architekten.“

Und auch Anette S. will nicht, dass der Steuerzahler für die Mehrkosten aufkommen muss: „Da sollte aber absolut offen gelegt werden mit welchen Geldern das bezahlt wird. Ich habe keine Lust mit meinen Abgaben die Planungsunfähigkeit der Verantwortlichen und derer, die so etwas auch noch genehmigen, aufzufangen. Hat man aus dem 14 Nothelfer nichts gelernt?“

Das sieht auch Verena U. ähnlich, die sich schließlich aber in Sarkasmus flüchtet. „Die Weingärtler wollen halt auf Biegen und Brechen den Nachbarstädtlern in nichts nachstehen (Marienplatztiefgarage)!“, meint sie. „Zu leicht lassen sich Gemeinderäte mangels Fachwissen täuschen mit Fata Morganas von 'billigen' Prunkbauten. In der freien Wirtschaft würden Köpfe rollen, in der Politik reicht ein Achselzucken!“