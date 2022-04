Urteil im Prozess um die Vergewaltigung einer 85-Jährigen in Weingarten ist gefallen

Wegen versuchten Mordes und besonders schwerer Vergewaltigung ist ein 31-Jähriger am Freitag am Landgericht Ravensburg zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Die Strafe wird der Mann in der Psychiatrie verbüßen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er am Tattag durch seine schizophrene Psychose, an der er leidet, "in besonderem Maße enthemmt" war.

Schon zu Beginn des Prozesses hatte der Mann die Vergewaltigung einer 85-Jährigen in Weingarten eingeräumt.

Der Angeklagte hatte August 2021 die 85-Jährige mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen, sie in eine drei Meter tiefe Böschung hinuntergestoßen und vergewaltigt.

Dort hat er sie mit lebensgefährlichen Verletzungen liegen lassen. Eine Passantin hatte die Hilferufe der Seniorin gehört und sie entdeckt.