Urnenkammern am Marienfriedhof werden ausgebaut

In seiner Sitzung am 27. April hat der Technische Ausschuss einstimmig für den Ausbau der vorhandenen Urnenkammern sowie für die Anlage eines neuen Urnengrabfeldes auf dem Marienfriedhof gestimmt. Dies teilt die Stadt mit.

Immer mehr Menschen ziehen für ihre eigene Bestattung Grabformen beziehungsweise Bestattungsorte in Betracht, die für die Hinterbliebenen einen möglichst geringen Pflegeaufwand verursachen. Am häufigsten werden dabei pflegefreie Grabstätten genannt, die in der Regel für Urnenbeisetzungen angeboten werden. Auch in Weingarten ist dieser Trend zu erkennen, und die Stadtverwaltung verzeichnet seit einigen Jahren eine steigende Anfrage nach Urnengräbern. Allein die im Jahr 2016 errichteten Kolumbarien (Urnenkammern) mit 78 Urnen-Nischen sind bereits seit Februar 2019 voll belegt.

Notwendig war daher der Beschluss des Gremiums, im Rahmen der vergangenen Ausschusssitzung die Angebote auf dem Marienfriedhof diesbezüglich zu erweitern. Einstimmig befürworteten die Ausschussmitglieder laut Mitteilung die Vorschläge der Verwaltung und entschieden über die Erweiterung der Kolumbarien um insgesamt 110 Nischen (Kostenpunkt: 63 000 Euro) sowie die Neugestaltung eines Urnengrabes mit insgesamt 804 zusätzlichen Grabstellen (Kostenpunkt: 206 000 Euro).