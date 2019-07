Unwetter beschert Weingartener Feuerwehr zahlreiche Einsätze

Eine Unwetterfront mit Starkregen und Wind hat am Samstagabend für 19 Einsätze der Feuerwehr Weingarten gesorgt. Mehrere Keller waren laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr unter Wasser, Bäume auf Autos und Straßen gestürzt sowie Straßen durch den Starkregen verunreinigt. Personen wurde keine verletzt.

Um 20.18 Uhr erfolgte die Alarmierung der ersten Einsatzkräfte zu einem umgestürzten Baum in der Heinkelstraße. Kurze Zeit später meldete die integrierte Leitstelle Bodensee-Oberschwaben weitere Einsatzstellen im Stadtgebiet von Weingarten. Daraufhin wurde ein Vollalarm für die Feuerwehr Weingarten ausgelöst und die Führungsgruppe alarmiert, die für die Koordination der zahlreichen Einsatzstellen verantwortlich war.

Bis tief in die Nacht hinein mussten mehrere mit Wasser vollgelaufene Keller ausgepumpt werden. In der Boschstraße fiel in Baum auf ein parkendes Auto, Personen wurden keine verletzt, die Einsatzkräfte sägten das Fahrzeug frei. In der Unterführung der Landstraße von Weingarten nach Berg war ein Abfluss verstopft, das Wasser stand kniehoch, auch befand sich ein Fahrzeug darin.

Personen waren aber laut Feuerwehr keine in Gefahr. Die Feuerwehr löste die Verstopfung am Abfluss und sorgte für ein Ablaufen des Wassers aus der Unterführung. Das Fahrzeug wurde aus der Unterführung geschoben. In der Wildeneggstraße und Kreuzung Sechserweg/Schießplatzstraße wurde eine starke Verunreinigung der Fahrbahn festgestellt. Die betroffenen Straßen wurden gereinigt.

Zwischen den Unwettereinsätzen wurde die Feuerwehr Weingarten zu einem ausgelösten Rauchmelder alarmiert. Nach einer Erkundung wurde angebranntes Essen als Ursache ausgemacht, die Wohnung wurde belüftet.

Den gesamten Abend waren 45 ehrenamtliche Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen und Führungsgruppe im Einsatz.

