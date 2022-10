Unterwegs auf dem Moselsteig

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag, 19. September starteten wir in Monzel auf dem Kamm des Braunebergs und erreichten um die Mittagszeit Mülheim im Tal. Nach einer Mittagsrast in einem nostalgischen Café ging es auf Hangwegen stetig bergan bis zur St.-Anna-Kapelle. Ein Pfad führte uns auf den Weg zur Burg Landshut, die majestätisch über Bernkastel-Kues thront. Mit einem beeindruckenden Blick über die Mosel und die berühmte Moselstadt endete diese Etappe in deren malerischer Altstadt.

Vom dortigen Marktplatz mit den moseltypischen Fachwerkbauten setzten wir anderntags unsere Wanderung fort. Über einen steilen Pfad wanderten wir über eine Stunde bergauf zum Aussichtspunkt Maria Zill. Auf dieser anspruchsvollen Etappe mit dem ständigen Bergauf und -ab hatten wir immer wieder tolle Aussichten ins Moseltal. Über einen historischen Pfad gingen wir durch den Zeltinger Sortengarten und schließlich zu unserem Hotel, dem „Deutschherrenhof“ in Rachtig, wo wir während unseres dortigen Aufenthalts kulinarisch verwöhnt wurden.

Am nächsten Tag starteten wir bei Nebel oberhalb von Ürzig. Doch die Sonne setzte sich langsam durch und zauberte im Wald zwischen Nebel und hereinbrechendem Sonnenlicht eine mystische Stimmung. An der Grillhütte Hähnchens Born hatten wir dann während der Mittagspause einen tollen Blick auf Kröv. Entlang der Hangkante führte uns der Pfad an einem kleinen Flugplatz vorbei und dann steil bergab auf einem Weinbergweg nach Traben-Trarbach. In deren historischem Ortskern, der von Patrizier- und Fachwerkgebäuden geprägt ist, gab es dann noch genügend Zeit, diesen zu besichtigen und einzukehren.

Unsere letzte Etappe auf dem Moselsteig begann am Donnerstag oberhalb von Reil. Vorbei am Leo-Felsen mit Blick auf die Mosel und den Ort Alf erreichten wir die Drieschhütte, wo wir kurz rasteten. Dem Kammweg folgend besuchten wir den Ehrenfriedhof und dann steil ansteigend den Aussichtsturm Prinzenkopf. Die atemberaubende Panoramaaussicht gab den Blick in die beiden Arme der Zeller Moselschleife frei. Weiter auf dem Bergsattel kamen wir zur Mittagspause auf die Marienburg und folgten dann dem Pfad bis zu unserem Ziel, dem Weinort Zell.

Auch die Kultur sollte nicht zu kurz kommen. Auf der Fahrt zur Mosel besichtigten wir mit Führung Bruchsal und auf der Rückreise Speyer mit dem berühmten Dom.