Unterstützung aus Weingarten für Corona-Einsatzstab in Bonn

Das Technische Hilfswerk (THW) hat im Rahmen der Corona-Einsätze bundesweit derzeit seinen Schwerpunkt von der Logistik hin zum Bau von Impfzentren verlagert. Gleichzeitig steigt das Medieninteresse an der Arbeit des THW, weshalb nun der Zugführer des THW Weingarten, Philipp Eisele, für zwei Wochen den THW-Einsatzstab in Bonn unterstützt. Das teilt die Weingartener Ortsgruppe mit.

Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr sei das THW mit seinen Kompetenzen in den Bereichen Logistik und Infrastruktur im gesamten Bundesgebiet ein gefragter Partner für die örtlichen Behörden, so das Schreiben weiter. Kurz vor Ende dieses einsatzreichen Jahres steigt die Aktivität des THW bundesweit wieder an. Grund dafür sind die zu errichtenden Impfzentren. Zuständig für die Errichtung sind die lokalen Behörden, die oftmals auf die technische und logistische Unterstützung des THW zurückgreifen.

Mit Anstieg der Einsatzstellen zeigen sich derzeit auch immer mehr Medien an der Arbeit der Bevölkerungsschutz-Organisation interessiert. Um den vielfältigen Medienanfragen gerecht zu werden, wurde im Einsatzstab der THW-Leitung in Bonn Mitte November das sogenannte Sachgebiet 5 aktiviert. Philipp Eisele, Zugführer des THW Weingarten, ist seit Ende November in Bonn im Sachgebiet 5 eingesetzt. „Wir sammeln Informationen über die bundesweite Presselage, werten diese aus und leiten sie beispielsweise dem THW-Präsidenten oder auch der übergeordneten Behörde, dem Bundesinnenministerium, zu“, wird Eisele in der Pressemitteilung zitiert und weiter: „Außerdem vermitteln wir Anfragen von Presseagenturen oder Nachrichtensender an regionale Einsatzstellen, an denen das THW mitwirkt“.

Die Arbeit im Einsatzstab der Behördenleitung sei für Eisele eine neue und interessante Perspektive. Normalerweise sei er als Zugführer für örtliche THW-Einsätze, vor allem im Landkreis Ravensburg zuständig. Dieses spezielle Ehrenamt eröffne aber immer wieder neue Möglichkeiten zur Mitwirkung.

Eisele, der für seinen zweiwöchigen ehrenamtlichen Einsatz von seinem Arbeitgeber freigestellt wurde, freut sich laut des Presseberichts über das Medienecho: „Es gibt viele Menschen, die von unserer Arbeit profitieren: die Medien, weil sie einen kompetenten Ansprechpartner haben und so schnell und zielsicher informieren können. Die Bevölkerung, weil sie sieht, dass sich das THW aktiv in die Bewältigung der Pandemie einbringt und nicht zuletzt die mehr als 80 000 ehrenamtlichen und hauptamtlichen THW-Angehörigen, die sich über die Bilder in TV, Zeitung und Online-Medien freuen.“ Wie lange das Medieninteresse noch anhält, lasse sich laut Eisele nicht genau sagen. Er gehe aber davon aus, dass das sogenannte „S5-Team“ noch bis mindestens Weihnachten zu tun habe werde.

Bereits seit Beginn der Covid-19-Pandemie im Februar 2020 tragen die THW-Einsatzkräfte mit großem Engagement dazu bei, der Gesellschaft zu helfen, so der Pressetext weiter. Das THW leistee mit seinen umfangreichen Einsatzoptionen einen wichtigen Beitrag bei der Bekämpfung des Coronavirus. Besonders zu Beginn der Pandemie vor allem, um das medizinische Personal mit Schutzausrüstung zu versorgen. So richtete das THW im Auftrag des Bundesinnenministeriums eine „zentrale Koordinationsinstanz Logistik“ ein, von der aus Schutzausstattung aus rund 130 Dienststellen des Bundes verteilt werden. In mehreren Bundesländern errichteten Ehrenamtliche außerdem zentrale THW-Verteilstützpunkte für Schutzausrüstung. Beim Bau von Testzentren für Reiserückkehrer war das THW ebenfalls an vielen Orten gefordert.

Das THW Weingarten war dieses Jahr unter anderem an der Verteilung von Schutzausstattung im Landkreis Ravensburg und dem Bau des Corona-Testzentrums an der A 8 auf dem Parkplatz Kemmental-Ost beteiligt.

Mehr Informationen: www.thw.de und www.thw-weingarten.de