Unternehmen wollen künftig „auf Sicht fahren“

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben hat sich in ihrer Wintersitzung in Weingarten schwerpunktmäßig mit der regionalen Konjunktur beschäftigt. Aber auch andere wichtige Wirtschaftsthemen standen auf der Tagesordnung.

Die aktuelle wirtschaftliche Lage stelle alle vor große Herausforderungen, gab IHK-Präsident Martin Buck zu bedenken. Neben den weltweiten politischen Spannungen und Wirrnissen hätten Spätfolgen der Corona-Pandemie noch immer ihre Auswirkungen. Der Ukraine-Krieg habe weltweit zu ungeahnten wirtschaftlichen Verwerfungen geführt. Hinzu kämen große strategische Herausforderungen: „Wir haben lange profitiert von günstiger Fertigung in China, von billiger Energie aus Russland, eng getakteten, hochoptimierten Lieferketten, niedrigen Zinsen und einem großen Reservoir an verfügbaren Arbeitskräften.“ Diese fünf Faktoren seien aktuell nicht mehr oder nicht mehr im selben Maß gegeben. Die Herausforderungen seien groß und keine der drei Kräfte Staat, Wirtschaft oder Gesellschaft könne die Herausforderung alleine bewältigen. Eine große gemeinsame Kraftanstrengung sei vonnöten.

Aktuelle Informationen zur regionalen Konjunkturentwicklung hatte IHK-Expertin Bettina Wolf für die Vollversammlungsmitglieder. Die Konjunkturumfrage bei Mitgliedsunternehmen im Herbst habe gezeigt, dass sich die Konjunktur zunehmend abkühle. Sei im ersten Halbjahr noch ein Wirtschaftswachstum zu messen gewesen, sei für das dritte Quartal ein Nullwachstum prognostiziert. Die Wirtschaftsweisen, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, erwarteten für das Jahr 2022 insgesamt ein Wachstum von 1,7 Prozent. Trotz allem sei die regionale Wirtschaftslage aktuell stabil. Noch drei Viertel der Unternehmen verzeichneten steigende oder gleich bleibende Umsätze, bei einem Viertel seien allerdings bereits Rückgänge spürbar. Die Auftragseingänge seien dagegen deutlicher eingebrochen.

Als größte Risiken betrachteten die Unternehmen dabei mit Abstand die Energiepreise. Auch der Fachkräftemangel, die hohen Rohstoffpreise und eine unsichere Inlandsnachfrage belasteten die Stimmung zusätzlich. Als Reaktion auf die hohen Preise für Energie planten die Mehrheit der Unter-nehmen eine Weitergabe der Kosten an ihre Kunden, einige Unternehmen wollten die Produktion reduzieren, bis jetzt nur sehr wenige ziehen eine Verlagerung der Produktion in Erwägung. Auch die Exportaussichten, so die IHK-Expertin, könnten die weitere Entwicklung nicht stützen. Investitionspläne würden daher zurückgefahren, Expansionsabsichten zurückgestellt. Als Investitionsgründe würden vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und im Bereich der Digitalisierung genannt. Auch die Beschäftigungspläne der Unternehmen seien zurückhaltender. Die große Mehrheit, 58 Prozent, wolle ihren Personalbestand jedoch beibehalten.

Wie unterschiedlich sich die aktuell abkühlende Konjunktur auf die Unternehmen aus der Region auswirkt, zeigten die Erfahrungsberichte von regionalen Unternehmern. Allen gemein allerdings war die Aussage, dass für die kommenden Monate und Jahre zunehmend auf Sicht gefahren werden müsse, da Prognosen für die nahe, mittlere und ferne Zukunft aktuell nur schwierig zu treffen seien.