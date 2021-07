Unternehmen entwickeln Auszubildende zu Energie-Scouts

Die Nachfrage nach den Energie-Scouts-Schulungen bei der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) ist nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen ungebrochen. „Die Unternehmen sensibilisieren die Auszubildenden für den Umgang mit Energie“, sagte Stefan Kesenheimer, IHK-Referent für Umwelt und Energie, nach Angaben einer Pressemitteilung der IHK bei der Abschlussfeier. „Somit investieren sie in die Mitarbeiter von morgen.“ Neun Jugendliche erhielten von der IHK ihre Teilnahmebescheinigung für die Schulung „Qualifizierung von Azubis als Energie-Scouts“.

Im Rahmen der Schulung wurden den Auszubildenden in einem Workshop Themengebiete zur Energieeinsparung in den Unternehmen aufgezeigt. Die Auszubildenden beschäftigten sich mit Einsparungsmöglichkeiten im Energie- und Ressourcenverbrauch. Bei der Abschlussveranstaltung wurden Einsparmöglichkeiten im Bereich der Druckluftoptimierung sowie durch den Einsatz von Photovoltaikanlagen und durch Optimierung der Aufladung von Elektrostaplern erläutert. Auch der Umgang mit E-Mails, die Serverkapazitäten binden, und Möglichkeiten der Reduzierung des Papierverbrauchs waren Themen. „Maßnahmen, die kontinuierlich in den Unternehmen umgesetzt werden, und Mitarbeitende, die für dieses Thema sensibilisiert sind, tragen zukünftig zu Kosteneinsparungen in den Unternehmen bei“, so Stefan Kesenheimer in der Pressemitteilung.