Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss haben Polizeibeamte am Dienstag gegen 21.30 Uhr im Weingartener Stadtgebiet bei der Kontrolle eines 37 Jahre alten Hyundai-Fahrers festgestellt.

Ein Schnelltest verlief laut Bericht positiv auf THC, weshalb der Mann zur Blutentnahme in eine Klinik musste. Im Fahrzeug des 37-Jährigen konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Ihn erwarten nun neben einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Die Weiterfahrt wurde dem 37-Jährigen untersagt.