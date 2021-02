Unter Drogen unterwegs

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss stellten Polizeibeamte laut Bericht am Sonntag gegen 22 Uhr bei einem 26-jährigen Autofahrer im Stadtbereich fest.

Nachdem ein Vortest positiv auf THC reagiert hatte, musste der Mann die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung des 26-Jährigen fanden sie zudem eine Kleinmenge Marihuana. Den Mann erwarten nun neben einer Anzeige wegen illegalen Drogenbesitzes auch ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.