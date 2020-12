Unter Drogen am Steuer

Beamte des Polizeireviers Weingarten stellten am Montag kurz nach 18 Uhr bei einem 23-jährigen Autofahrer deutliche Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf mehrere Betäubungsmittelarten, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik anordneten. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld, Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Fahrverbot zu. Da bei ihm und seiner Beifahrerin zudem Drogen aufgefunden wurden, muss sich das Duo wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.