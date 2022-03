Unfallverursacher fährt nach Kollision einfach weiter

Rund 1000 Euro Sachschaden hat im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagabend ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Talstraße in Weingarten hinterlassen. Der Unbekannte prallte laut Polizei gegen einen VW Golf, der in etwa auf Höhe der Abzweigung zur Keltenstraße geparkt war. Durch den Aufprall wurde der VW mehrere Meter nach vorne geschoben. Nach der Kollision fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 66 66 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.