Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Zeit zwischen 19.30 Uhr 22.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Körperbehinderteneinrichtung im Martinusweg in Weingarten. Beim Ausparken beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen Renault Twingo und suchte anschließend das Weite. Der Unbekannte dürfte ein größeres, helles Fahrzeug gefahren haben. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel.: 07541/701-0 erbeten.