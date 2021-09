Unfallflucht in Weingarten

In der Nacht zum Dienstag ist ein Autofahrer nach einem Unfall in der Grimmastraße in Weingarten geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Flüchtige touchierte laut der Polizei einen in der Straße geparkten BMW, sodass ein Schaden von etwa 3000 Euro entstand.

Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 0751 / 803 66 66 zu melden.