In der Heinkelstraße in Weingarten hat in der Zeit von Samstagabend bis Montagmittag ein bislang nicht bekannter Autofahrer einen geparkten Toyota angefahren. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher im Anschluss davon. Der Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 66 66 zu melden.