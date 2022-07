Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag an einem Mercedes hinterlassen. Dieser war laut Polizeibericht zwischen 14.15 und 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Franz-Beer-Straße in Weingarten abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.