Unfall: Polizei sucht dunklen Kleinwagen-Fahrer

Vom unbekannten Fahrer eines dunklen Kleinwagens ist am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr eine 45-jährige Radfahrerin in der Altshauser Straße von Weingarten im Bereich des Kreisverkehrs erfasst worden. Nun sucht die Polizei den Unfallverursacher.

Nach Angaben der Radfahrerin fuhr der ihr entgegenkommende Unbekannte Schlangenlinie und streifte ihr Fahrrad bei der Vorbeifahrt am Hinterrad. Bei dem Sturz wurde die Frau leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer fuhr, ohne anzuhalten, weiter in Richtung Weingarten. Mit dem Rettungswagen wurde die 45-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Wer Hinweise zum Unfallflüchtigen geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, zu wenden.