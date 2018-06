Unfall: Kind muss ins Krankenhaus

Eine leicht verletzte Person sowie einen nicht unerheblichen Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17.30 Uhr an der Einmündung Liebfrauen-/Scherzachstraße gefordert. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 81-jähriger Autofahrer nach links in die Liebfrauenstraße ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer herannahenden 14-jährigen Radfahrerin. Ein durch die Kollision verletztes Kind sei durch hinzugerufene Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

