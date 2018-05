Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 8 Uhr in der Danziger Straße ist ein Sachschaden von rund 5000 Euro Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, setzte ein 26-Jähriger mit seinem Teleskoplader zurück, um einem anderen Verkehrsteilnehmer die Einfahrt in die Danziger Straße zu ermöglichen und prallte dabei gegen den Wagen eines dahinter wartenden 34-Jährigen.