Unbekannter zündet Pavillon an

Die Polizei hat mit einem Sondereinsatzkommando (SEK) am Dienstagabend den jugendlichen Klimaaktivisten Samuel Bosch von dem Baumhaus an der Ravensburger Schussenstraße geholt – nachdem er die Plattform nicht freiwillig verlassen wollte. Mit dem Camp in der Baumkrone wollten er und weitere Klimaschützer auf die Zerstörung der Natur aufmerksam machen und gegen die aus ihrer Sicht zurückhaltende städtische Politik in der Klimakrise protestieren. Die seit dem 12.