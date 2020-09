Unbekannter zündet Baumstumpf an

Die Freiwillige Feuerwehr Weingarten hat am Montagvormittag kurz vor 11 Uhr einen brennenden morschen Baumstumpf hinter der Kirche St. Maria in der St.-Konrad-Straße gelöscht. Das teilt die Polizei mit. Der Baumstumpf war von einem unbekannten Täter in Brand gesteckt worden. Aufgrund der Trockenheit und des leichten Windes hätten die Flammen oder die Glut durchaus das angrenzende Gehölz entzünden können. Personen, die am Montagvormittag Verdächtiges bei der Kirche beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, in Verbindung zu setzen.