Unbekannter zersticht Reifen

Über das vergangene Wochenende hat ein Unbekannter an einem in Höhe des Gebäudes Sauterleutestraße 15 in Weingarten abgestellten Fahrzeuges drei Reifen zerstochen und dabei laut Polizei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Personen, die in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 zu melden.