Ein Unbekannter hat zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, mehrfach in den rechten Vorderreifen eines in der Weingartener Kolpingstraße am Straßenrand abgestellten Pkw gestochen. Zeugen werden gebeten, das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, zu informieren