Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 24. Oktober, zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr in der Sauterleutestraße in Weingarten die Autotüren eines parkenden Fiat 500 zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, beträgt der Sachschaden an den beiden Türen auf der Fahrerseite des Fiat etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, bei der Polizei Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 anzurufen.