Unbekannter zerkratzt Auto in Weingarten: Zeugen gesucht

Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro hat ein bislang Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Köpfinger Straße in Weingarten angerichtet. Laut Polizeibericht zerkratzte er ein geparktes Auto auf der rechten Seite. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0751 / 803-6666 um Hinweise.