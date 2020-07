Unbekannter zerkratzt Auto

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter am Mittwochmorgen zwischen 10.30 und 11 Uhr einen in der Weigartener Heinrich-Schatz-Straße am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Audi A5 zerkratzt. Er verursachte dadurch laut Polizei einen Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Weingarten, das wegen der Sachbeschädigung ermittelt, unter der Telefonnummer 0751 / 8036666.