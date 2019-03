Unbekannter zerkratzt Auto

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 8 und 15 Uhr einen im Bereich der Anlieferzone eines Marktes in der Brandenburger Straße in Weingarten abgestellten VW beschädigt und dabei Schaden von rund 2000 Euro verursacht. Das teilte die Polizei mit. Der Unbekannte zerkratzte nach Vermutungen der Polizei mit einem spitzen Gegenstand die komplette rechte Fahrzeugseite bis auf die Grundierung. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666.