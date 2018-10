Unbekannter zündet Gardinen und Motorroller an

Wegen Brandstiftungen in zwei Fällen ermittelt die Kriminalpolizei Ravensburg gegen einen Unbekannten, der zunächst am Montag gegen 1.30 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Waldseer Straße in Weingarten sowohl zwischen dem Hochparterre und dem ersten Obergeschoss als auch zwischen dem ersten und zweiten Obergeschoss Gardinen in Brand setzte. Nachdem das Feuer laut Polizeibericht von einem Mitbewohner gelöscht werden konnte, erfolgte gegen 3.15 Uhr erneut eine Brandlegung in der Tiefgarage. Dort wurde ein abgestellter Motorroller angezündet, welcher durch die angerückte Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an das Kriminalkommissariat Ravensburg unter Telefon 0751 / 8030.