Unbekannter versucht Bargeld zu erpressen

Wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg, nachdem es am Montagabend ein bislang unbekannter Täter auf die Tageseinnahmen eines Geschäfts abgesehen hat. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte lauerte kurz nach 20 Uhr einem 44-jährigen Angestellten eines Getränkemarkts in der Argonnenstraße auf, als dieser das Geschäft verließ. Der männliche Täter bedrohte den 44-Jährigen und forderte Geld. Dem 44-Jährigen gelang es, den Unbekannten in die Flucht zu schlagen, woraufhin dieser ohne Beute davonrannte. Der Täter wird als männlich, rund 180 cm groß und mit Kapuzenpulli bekleidet beschrieben. Personen, die zwischen 20 und 20.30 Uhr im Bereich des Getränkemarkts eine verdächtige Person beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 0751/8033333 in Verbindung zu setzen.