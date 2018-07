Unbekannter versprüht Feuerlöscher-Schaum – Nachbarin ruft Feuerwehr

Laut Polizei vermutlich grundlos hat ein bislang Unbekannter am Mittwoch gegen 1.30 Uhr den Inhalt eines Feuerlöschers in einem Gebäude in der Scherzachstraße versprüht. Eine Anwohnerin, die das als Rauchentwicklung deutete, alarmierte sogleich die Freiwillige Feuerwehr. Diese konnte zwar den versprühten Feuerlöscher vorfinden, jedoch im Gebäude keinen Brandherd feststellen, so der Polizeibericht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu informieren.