Unbekannter verletzt 30-Jährigen mit Messer

Beamte des Kriminalkommissariats Ravensburg ermitteln gegen einen Unbekannten, der bei einer Auseinandersetzung am Sonntag gegen 22 Uhr einen 30-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll. Wie die Polizei berichtet, kam es zwischen Weingarten und Mochenwangen kurz nach dem Kreisverkehr Schachen zu dem Streit, bei dem ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt ein 30-Jähriger, der in Begleitung eines Verwandten war, eine Stichverletzung und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur genauen Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei noch Zeugen und bittet diese, sich beim Kriminalkommissariat Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu melden.