Ein Unbekannter hat gegen die Tür eines in der Bischof-Sproll-Straße in Weingarten abgestellten Mercedes getreten und so laut Polizeibericht Sachschaden von rund 1500 Euro verursacht. Die Tat geschah zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag. Der Täter beschädigte den linken Frontscheinwerfer und zerkratzte die Motorhaube. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier in Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 aufzunehmen.