Unbekannter Täter bricht in Wohnwagen in Weingarten ein

Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen dem 18. und 29. Oktober in einen Wohnwagen eingebrochen, der in der Hähnlehofstraße bei einem Vereinsheim abgestellt ist. Wie die Polizei berichtet, entstand dabei Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Unbekannte hat offensichtlich in dem Wohnwagen nicht nur genächtigt und gespeist, sondern im Anschluss auch mehrere Gegenstände gestohlen.